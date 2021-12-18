Акция

Спикер парламента Ингушетии оплатил дорогостоящее лечение детей с ДЦП и аутизмом

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Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев в рамках новогодней акции «Елка желаний» оплатил на три месяца вперед дорогостоящее лечение детей с ДЦП и аутизмом.

Как сообщает пресс-служба парламента, на «Елку желаний» в НС приехали Насредин Омархаджиев и его мама. Мальчику девять лет, и он и его младшая сестра болеют ДЦП и аутизмом. Дети нуждаются в медицинской помощи, матери часто приходится выезжать с ними за пределы республики. Не всегда материальное положение семьи позволяет это сделать.

Тумгоев оплатил детям АВА-терапию на три месяца, что является для них жизненно необходимым.

ABA — терапия представляет собой комплекс психологических и образовательных методов, которые подбираются в соответствии с потребностями каждого отдельного ребёнка, чтобы изменить его поведение. Целью терапии является расширение речевых навыков, игры, социализации и уменьшение нежелательного поведения.

Наверное, нет для матери лучшего подарка, чем здоровье ее детей. Женщина искренне была тронута подарком спикера.

«Осуществить чью-то мечту под силу каждому. Все мы в глубине души верим, особенно в предновогоднее время, в чудеса. А эти дети, пожалуй, больше всех заслуживают радости и тепла. Это не последнее детское желание, исполненное депутатами. Эстафета продолжается», — отметил спикер НС.

Напомним, акция «Елка желаний» помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В акции принимают участие дети в возрасте от трех до семнадцати лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни. Кроме того, в акции могут принимать участие сироты, дети из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политические деятели, предприниматели и чиновники. Эти люди помогают исполнить мечту каждого ребенка и подарить им настоящее чудо.

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