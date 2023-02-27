Спикер парламента Ингушетии поздравил с 29-летием Конституции и Народного собрания региона

В обращении говорится: «Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Республики Ингушетия и 29-летием Народного собрания — парламента Республики Ингушетия!

За прошедшие годы сформирована система законов, обеспечивающих стабильное функционирование самых разных сфер жизни. И каждый из этих важнейших законов был основан на принципах, заложенных в Конституции.

Права и свободы человека, социальная защита, система взаимоотношений между федеральным центром и регионом, бюджетная политика, вопросы собственности — всё, что составляет нашу жизнь, базируется на положениях Конституции.

Опираясь на фундаментальные нормы и положения Основного закона, забота о человеке стала важнейшим приоритетом в деятельности всех органов власти республики.

Сегодня, в условиях беспрецедентного давления особенно значима консолидирующая роль Конституции, которая учит нас быть патриотами своего Отечества и родной республики. Сплотившись вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы продолжим курс на укрепление единства страны и вместе преодолеем возникающие вызовы.

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отечества».