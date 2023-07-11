Спикер парламента Ингушетии поздравил жителей региона с Днем Государственного флага республики

11 июля 1999 года был принят закон, который установил описание и порядок официального использования Государственного флага Республики Ингушетия.

«Государственный флаг Ингушетии олицетворяет историческую преемственность, традиционные нормы и культуру ингушского народа. Сегодня, отдавая дань уважения этому дню, мы вспоминаем героические страницы истории, гордимся нашими героями, вдохновляемся на созидательный труд и новые свершения. В этот замечательный праздник искренне желаю вам мира, добра, счастья, благополучия и новых успехов на благо любимой республики и нашей великой страны», — подчеркнул Магомет Тумгоев.