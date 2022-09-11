Спикер парламента Ингушетии призвал пользователей соцсетей не распространять непроверенную информацию о СВО

«В социальных сетях распространяется непроверенная, зачастую недостоверная, информации о проводимой на Украине специальной военной операции, о гибели и ранении военнослужащих, в том числе и из нашей республики. Мало кто знает, что там происходит, но нагнетается ситуация. Тем более, нет ссылок на официальные источники. С самого начала СВО и Глава региона Махмуд-Али Калиматов, и мы — представители законодательной и исполнительной власти — находимся на постоянной связи с командованием и нашими ребятами, участвующими в спецоперации. Я попросил бы пользователей социальных сетей очень осторожно подходить к теме освещения этих событий, не забывайте, что там находятся наши с вами соотечественники, родственники, друзья — чьи-то сыновья, братья, мужья, отцы. Не надо в сердца людей вселять тревогу», — сказал Тумгоев.

Он подтвердил, что есть информация о 16 раненных военнослужащих из Ингушетии, которые находятся в госпиталях Ростовской и Белгородской области.

«По поручению Главы республики создана специальная комиссия, которая побывает непосредственно на местах. В нее входят депутат Госдумы Муслим Татриев, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, руководитель МЧС региона Иса Татиев и министр сельского хозяйства и продовольствия Магамед Гагиев. Вся необходимая помощь этим военнослужащим со стороны властей будет оказана. Мы не будем скрывать от общественности никакую информацию, это касается на всех и смысла нет что-либо скрывать. В этом я могу заверить жителей республики», — отметил спикер парламента

«Добавлю, что наши ребята ведут сам там очень мужественно, они в первых рядах, и мы все ждем их возвращения домой живыми и здоровыми», — подчеркнул Тумгоев.

Что касается самой спецоперации, по его словам, там свои сложности, поскольку — это военные действия, и Минобороны России предпринимать определенные шаги, чтобы было меньше потерь среди личного состава.

«Здесь я тоже попросил бы, не распространять недостоверную информацию, имея смутное представление о том, что там происходит», — призвал председатель Народного собрания республики.