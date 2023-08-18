Выборы

Спикер парламента Ингушетии призвал жителей принять активное участие в муниципальных выборах

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Последнее слово на предстоящих выборах за избирателями, отметил председатель Народного собрания Ингушетии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Магомет Тумгоев.

«Не сомневаюсь, что жители республики не останутся в стороне, а проголосуют за тех, кто будет представлять их интересы на муниципальном уровне», — сказал спикер в интервью НТРК «Ингушетия».

Он напомнил, что «Единая Россия» на деле доказывает свою эффективность, отстаивая интересы избирателей. В регионе эффективно реализуются партийные проекты по различным направлениям: развитию детского спорта, строительству и модернизации образовательных учреждений, поддержке людей старшего поколения и многие другие.

Магомет Тумгоев отметил, что во главу угла своей деятельности партия ставит контроль за исполнением наказов избирателей.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в республике завершился этап выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. Всего на 485 мандатов претендует 1101 кандидат, из которых 72 — самовыдвиженцы.

Единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября.

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