Спикер парламента Ингушетии провел прием граждан по вопросам социального характера

Отмечается, что вопросы заявителей в основном касались улучшения жилищных условий, предоставления квоты на иногороднее лечение, мер социальной поддержки льготным категориям граждан.

Так, к Магомету Тумгоеву обратилась жительница с. п. Троицкое Лейла Часыгова с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий. Заявительница довела информацию о том, что является супругой ветерана боевых действий в Афганистане и долгое время семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании республики, было обращение и об оказании помощи вынужденным переселенцам из Чечни. С таким вопросом обратилась жительница Насыр-Кортского АО г. Назрани Мадинат Евлоева.

«Я благодарю всех жителей, пришедших сегодня на прием. Приемы — это не только часть традиции, но и повседневная практика нашей работы, позволяющая поддерживать людей в разрешении сложных вопросов. Этот прием прошел достаточно продуктивно, мы обговорили все вопросы заявителей, пытались найти пути их решения. Я считаю, что внимательный подход к каждому вопросу — это основное условие для успешного решения той или иной проблемы», — подчеркнул спикер парламента.