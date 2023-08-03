Спикер парламента Ингушетии проверил ход капремонта старейшей школы региона

Спикер парламента, мэр города воинской славы Мусса Галаев, руководитель РИК «Единой России» Ибрагим Кортоев, депутат Харон Саутиев пообщались с представителями подрядной организации, директором учебного заведения Султангиреем Саутиевым. Последний рассказал, что школа была построена в 30-х годах прошлого века, капремонт долгое время не проводился.

К началу августа строители провели работы по укреплению фундамента здания, реконструировали крышу, ведутся внутренние отделочные работы.

Директор отметил, что 1 сентября школа примет 100 учеников, родительский совет обеспечивает надлежащий контроль за ходом работ.

«Отрадно видеть проделанную подрядной организацией работу по капитальному ремонту школы. Директору и родительскому комитету удалось сохранить историю одной из самых старых школ республики, возродить ее работу, а значит будут сохранены лучшие традиции школы, и мы вновь будем гордиться ее выпускниками», — сказал Магомет Тумгоев, сообщает пресс-служба парламента республики.