Спикер парламента Ингушетии встретился с ветеранами боевых действий

В рамках мероприятия общественники обратились к председателю Народного собрания с просьбой оказать содействие в решении проблем, стоящих перед членами организации.

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте региона, руководитель Ингушского регионального отделения ОО «Ветераны боевых действий России» Беслан Илиев поднял тему, касающуюся правовых гарантий социальной защиты, льгот, полагающихся ветеранам боевых действий в соответствии с федеральным законодательством в части их жилищного обеспечения.

Также на встрече обсудили и вопросы лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения для ветеранов боевых действий, так как многие члены организации имеют различные группы инвалидности.

Отмечается, что Магомет Тумгоев заверил участников мероприятия, что по обозначенным вопросам в рамках ведомственного взаимодействия с заинтересованными сторонами будут приняты соответствующие решения.