Спикер парламента Ингушетии заявил, что угрозами и демонстрацией силы нельзя прийти к взаимопониманию по административной границе

«Данное обращение адресовано ко всем представителям нашего региона, веками проживающих бок о бок, чтущих традиции своих отцов и с верою в Создателя соблюдающих обычаи гостеприимства, добрососедства и взаимопомощи. Это призыв к каждому, кто с болью в душе переживает то, что происходит сегодня на страницах социальных сетей и других Интернет-ресурсах», — отметил Тумгоев.

По его словам, «совершенно неприемлемые высказывания адресуются от одной общности к другой, что создает не только видимость межэтнической неприязни, но и серьезную почву для возникновения конфликтной ситуации, последствия которой могут стать необратимыми и затяжными».

«При всем этом у наших народов достаточно благоразумия, чтобы прийти к пониманию и согласию в имеющихся или вновь возникших спорных вопросах. Стремления отдельных общественных групп или попытки частных лиц призвать стороны к благоразумию посредством интернет-дискуссий буквально тонут в потоке комментариев, щедро подливающих масло в разгорающийся огонь взаимного неприятия», — считает спикер НС Ингушетии.

По его мнению, проблему усугубляет и то, что большинство пользователей, искренне вступающие в обсуждение со своим напутствием, сталкиваются с хитрыми способами информационных троллинг-технологий и ловко затягиваются в сети словесного водоворота.

Человеку, указавшему при регистрации в аккаунте свои реальные данные, очень сложно вести диалог с так называемыми «никмейкерами», орудующих под псевдонимами. А таковых всегда большинство, и преследуют они чаще корыстные цели, в рамках локальной подрывной деятельности на территориях различных субъектов.

«Предметом возникших между субъектами разногласий является территориальный спор из-за административной границы. Вопросы межэтнического межевания на Кавказе никогда не были простыми. Единственным аргументом в претензиях любого человека или же целого народа должны быть неопровержимые доводы — за столом переговоров. Никакими взаимными упреками, угрозами и тем более демонстрациями силовых возможностей сторонам не прийти к взаимопониманию», — подчеркнул Тумгоев.

Он напомнил, что «сегодня для всех нас очень непростое время, с точки зрения международной обстановки. Хотя очевидным является то, что с каждым днем крепнут позиции нашей страны как торгового или стратегического партнера ряда мировых держав, и это благодаря правильно выбранному руководством России курсу».

«Поэтому нам всем необходимо оставить внутренние распри, территории некуда не денутся, там покоится прах наших предков, и каждый знает, где, чей клочок земли, будь то в горах, предгорьях или на равнине. Для всех нас лучше, если мы с мыслями о будущем наших потомков направим свои усилия на укрепление законности и обеспечение защиты прав каждого жителя нашей страны. Консолидация ради общего блага и есть наша цель», — отметил председатель парламента Ингушетии.

Напомним, в ноябре обострились отношения между Чечней и Ингушетии из-за резких заявлений руководства Чеченской Республики по административной границе, а также реакции на это ингушских общественников.