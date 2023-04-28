Юбилей

Спикер парламента республики поздравил газету «Ингушетия» с 30-летним юбилеем

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Магомет Тумгоев

Председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев поздравил коллектив редакции общественно-политической газеты «Ингушетия» с 30-летним юбилеем.

«С присущим вам профессионализмом вы поднимаете актуальные темы, волнующие жителей нашей республики, обсуждаете и анализируете проблемы, с которыми часто приходится сталкиваться вашим читателям, заслуживая тем самым почет и уважение. Признаюсь, я сам часто начинаю утро с новостей со страниц уже полюбившейся газеты, и, кажется, это входит в привычку. Примите искренние слова благодарности за объективность, справедливость, честность и непредвзятость! Желаю творческих успехов, ярких материалов и благодарных читателей», — говорится в тексте поздравления.

Напомним, 24 апреля 1993 года вышел первый номер газеты «Ингушетия», указ об учреждении издания был подписан позднее — 27 апреля.

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