Спикер парламента республики поздравил газету «Ингушетия» с 30-летним юбилеем

«С присущим вам профессионализмом вы поднимаете актуальные темы, волнующие жителей нашей республики, обсуждаете и анализируете проблемы, с которыми часто приходится сталкиваться вашим читателям, заслуживая тем самым почет и уважение. Признаюсь, я сам часто начинаю утро с новостей со страниц уже полюбившейся газеты, и, кажется, это входит в привычку. Примите искренние слова благодарности за объективность, справедливость, честность и непредвзятость! Желаю творческих успехов, ярких материалов и благодарных читателей», — говорится в тексте поздравления.

Напомним, 24 апреля 1993 года вышел первый номер газеты «Ингушетия», указ об учреждении издания был подписан позднее — 27 апреля.