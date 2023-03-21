Спикеры парламентов Ингушетии и Северной Осетии договорились об укреплении добрососедских отношений

«В Магасе состоялась встреча спикеров законодательных собраний Ингушетии Магомета Тумгоева и Северной Осетии Таймураза Тускаева. Цель визита — укрепление межпарламентских связей и развитие добрососедских отношений», — сказал собеседник.

Как отметил Тумгоев, встреча с коллегой показывает необходимость и полезность таких контактов. Удалось о многом договориться, обсудить важные вопросы,

«Были затронуты актуальные вопросы, в частности, оказания активного содействия родственникам воинов, участвующих в СВО на Украине, работа над законопроектами, вносимыми в парламентские ассоциации, позволяющими улучшать экономическую ситуацию в республиках. Такие встречи способствуют укреплению и развитию дружеских и партнерских отношений», — процитировал нашему изданию ингушского спикера сотрудник пресс-службы.

В свою очередь Тускаев заверил коллег в абсолютной поддержке в рассмотренных вопросах.

«По вопросам же законодательных инициатив в ближайшее время должны состояться заседания Совета законодателей РФ, заседание Северо-Кавказской парламентской ассоциации, на этих площадках нам необходимо поработать над нашими законодательными инициативами, выходить на Федеральное собрание и правительство РФ и консолидированно отстаивать интересы наших регионов», — заявил глава законодательного органа Северной Осетии.

Стороны заявили о желании развивать отношения между соседними регионами.