Спонсоры передали ФОК «Галашки» в Ингушетии новые тренажеры

Благодаря спонсорской поддержке жителей сельского поселения Галашки братьев Бековых, Ахмеда и Магомеда, местные ребята получили возможность заниматься спортом на качественных тренажерах.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность за такую поддержку, несомненно, это очень важно, ведь одной из приоритетных задач является популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодых ребят. Такие поступки должны стать примером для подражания», — отметил директор ФОКа «Галашки» Махмуд Албаков.