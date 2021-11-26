Спонсоры передали ФОК «Галашки» в Ингушетии новые тренажеры

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Галашки» пополнился новым современным спортивным инвентарём за счёт спонсоров, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.

Благодаря спонсорской поддержке жителей сельского поселения Галашки братьев Бековых, Ахмеда и Магомеда, местные ребята получили возможность заниматься спортом на качественных тренажерах.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность за такую поддержку, несомненно, это очень важно, ведь одной из приоритетных задач является популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодых ребят. Такие поступки должны стать примером для подражания», — отметил директор ФОКа «Галашки» Махмуд Албаков.

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