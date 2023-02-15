Спорткомплекс за 300 млн руб. начнут строить в Ингушетии весной

«Объект контрактной стоимостью свыше 300 млн руб. будут строить в рамках реализации государственной программы РИ „Развитие физической культуры и спорта“ на улице Фестивальной», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, в данное время в Минстрое Ингушетии заняты подготовкой заявки в комитет госзаказа. До 1 апреля должны быть завершены контрактные процедуры и определена строительная фирма. Проектно-сметная документация, разработанная еще в 2021 году, направлена на корректировку и перерасчет. Согласно ПСД здание спортивного комплекса будет трехэтажным, общей площадью свыше 4 тыс. кв. м, пропускной способностью 113 мест. Проектировщиками предусмотрено наличие спортивного зала с балконом на 48 человек, плавательного бассейна длиной 25 метров, пропускной способностью 24 человека в смену.

На втором и третьем этажах расположатся тренажерный и игровой залы, фито-бар, кабинет врача, информационный зал, фойе для выхода зрителей на трибуны. Кроме этого, в трехэтажном блоке здания предусмотрены раздевалки для игрового зал и бассейна, гардеробная, регистратура, комната охраны, комната обслуживающего персонала, кабинет директора, приемная, кабинет главного инженера, санузлы, вестибюль, комнаты для уборочного и игрового инвентаря, тренерские комнаты, кабинет дежурной медсестры и другое.

Строительство объекта будет завершено до конца текущего года.

Напомним, что в прошлом году из-за многочисленных нарушений действующий ФОК в Сунже был закрыт и снесен. Объект согласно заключению Роспотребнадзора и МЧС республики не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, что являлось опасным для жизни детей. Все спортсмены были распределены по школам, чтобы не нарушался тренировочный процесс. В скором времени эти проблемы останутся позади, и наши дети смогут заниматься в лучших условиях.