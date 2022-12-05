Спортшкола «Долаково» из Ингушетии заняла второе место на турнире в Ставрополе

Как сообщили в администрации Назрановского района, десять воспитанников Долаковской спортшколы приняли участие в этих соревнованиях.

Победителями турнира стали: Осмиев Муслим (41 кг), Осмиев Мансур (38 кг), Шаухалов Ахмед (36 кг).Тренирует ребят Шамиль Гаракоев. Также первые места заняли Шаухалов Халит (48 кг), Осмиев Адам (60 кг), Лолохоев Адам (65 кг). «Бронза» досталась Тариев Али (71 кг). Тренер: Юсуп Аксагов.

Напомним, первое место в общекомандном зачёте у Ногайского района Дагестана. Третье место также у дагестанских борцов «Леваши».