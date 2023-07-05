Вольная борьба

Спортсмен ингушского клуба «Чингиз» Алихан Полонкоев стал победителем всероссийского турнира

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Полонкоев Алихан

В Якутии завершился Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, ЗМС СССР Павла Пинигина на призы акционерного общества «Железные дороги Якутии».

Ингушскую школу вольной борьбы на этих соревнованиях в весовой категории до 38 кг представлял спортсмен клуба «Чингиз» Алихан Полонкоев, который стал победителем турнира. На пути к золоту ингушский борец провел девять бескомпромиссных встреч, выиграв все схватки со счетом 10:0, таким образом, счет составил 90:0 в пользу Полонкоева.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, тренируется юный атлет под руководством Адама Чербижева и Руслана Тумгоева.

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