ММА

Спортсмен из Ингушетии Ибрагим Картоев в составе сборной прибыл на чемпионат мира по ММА в ОАЭ

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Ингушский спортсмен Ибрагим Картоев в составе сборной России прибыл в Абу-Даби на чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам, который проходит с 24 по 29 января, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Вместе со спортсменом в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве тренера сборной России находится президент федерации смешанных единоборств республики Ваха Шанхоев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Ибрагим Картоев показал отличный результат на чемпионате России по ММА, который прошел в Кемерово в июне 2021 года. Он стал серебряным призером турнира в наилегчайшем весе, а также завоевал путевку на чемпионат мира по данному виду спорта.

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