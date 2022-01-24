Спортсмен из Ингушетии Ибрагим Картоев в составе сборной прибыл на чемпионат мира по ММА в ОАЭ
Ингушский спортсмен Ибрагим Картоев в составе сборной России прибыл в Абу-Даби на чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам, который проходит с 24 по 29 января, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Вместе со спортсменом в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве тренера сборной России находится президент федерации смешанных единоборств республики Ваха Шанхоев.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Ибрагим Картоев показал отличный результат на чемпионате России по ММА, который прошел в Кемерово в июне 2021 года. Он стал серебряным призером турнира в наилегчайшем весе, а также завоевал путевку на чемпионат мира по данному виду спорта.