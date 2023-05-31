Греко-римская борьба

Спортсмен из Ингушетии стал бронзовым призером первенства России по греко-римской борьбе

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Спортсмен клуба «Ади Ахмад» стал бронзовым призёром первенства России по греко-римской борьбе U-15 в Уфе.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, более 700 борцов греко-римского стиля из 60 регионов России боролись за медали главного юношеского национального старта этого года.

Сборная республики по итогам турнира стала обладательницей бронзовой медали. Призёром первенства в весовой категории до 41 кг стал Асланбек Костоев.

«Первенство России — это, несомненно, другой уровень соревнований, соперники опытнее. Нашему спортсмену немного не хватило функционала, ну и ошибки сделали своё дело, впереди предстоит работа над ними и новые цели, нам есть над чем работать и есть к чему стремиться», —отметил президент Федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев.

По итогам турнира Асланбек Костоев вошел в состав сборной команды России. Ему предстоит принять участие в тренировочных сборах в подмосковном Серпухове.

Ответственным на соревнованиях был старший тренер сборной команды Ингушетии по греко-римской борьбе Иса Оздоев. На соревнования в Уфу с командой также выезжали тренеры Багаудин Хакиев, Ислам Хамхоев и Ислам Дошхоклоев.

 

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