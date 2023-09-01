Грэпплинг

Спортсмен из Ингушетии стал победителем чемпионата мира по грэпплингу

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Ахмед Тумгоев стал обладателем двух золотых медалей на чемпионате мира по грэпплингу, который проходил в Польше, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

«Ахмед Тумгоев выступал за сборную Казахстана в весовой категории до 62 кг. Спортсмен провел 4 боя, в ходе которых показал хороший уровень профессиональной подготовки и собственную технику боевого мастерства», — рассказал собеседник.

По его словам, Тумгоев завоевал два «золота» в разделах «NO-GI» (без кимоно) и «GI» (в кимоно)".

Отмечается, что в соревнованиях участвовали 804 спортсмена из 21 страны.

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