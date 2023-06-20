Бокс

Спортсмены ингушского боксерского клуба «Оздо» успешно выступили на чемпионате Москвы

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Ингушские спортсмены успешно выступили в Москве, где проходил турнир города по боксу, который являлся отбором на чемпионат России среди взрослых в возрасте от 19 до 40 лет.

На этих соревнованиях в ринг вышли лучшие спортсмены столицы, которые боролись за право представлять Москву на всероссийском уровне.

Как сообщили в Минспорта региона, один из самых заметных результатов на чемпионате Москвы по боксу показали воспитанники клуба «Оздо», которые стали чемпионами и призерами турнира. В частности, золотые медали в весовой категории до 57 кг завоевал Матиев Халит, а в весовой категории до 92 кг — Алмазов Саид. Бронзовым призером в весовой категории до 63 кг стал Шаухалов Ислам.

Значительную роль в успехах спортсменов сыграли их тренеры — Дзауров Магомет, Мургустов Иса, Муталибов Альберт и Меньшиков Олег.

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