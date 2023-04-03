Спортсмены ингушского клуба «Ади-Ахмад» стали призёрами первенства Москвы по греко-римской борьбе

Всего в соревнованиях участвовало более 200 спортсменов, которые разыграли награды в 10 весовых категориях.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, победителем в весовой категории до 97 кг стал Цуров Зелимхан. Серебряные награды завоевали Барахоев Магомед (67 кг), Анзоров Саид-Магомед (82 кг), Евлоев Мухаммад (97 кг). Бронзовая награда в весе до 82 кг на счету Хациева Мухаммада.

Все призеры соревнований примут участие в первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, которое пройдет с 6 по 10 июня в городе Альметьевск (Республика Татарстан).