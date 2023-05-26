Спортсмены ингушского клуба «Ади-Ахмад» завоевали золотые медали на всероссийском турнире

Как сообщила Федерация спортивной борьбы Ингушетии, соревнования проходили в спорткомплексе, названном в его честь, на базе пансионата «Фламинго» в Дивноморском под Геленджиком.

В турнире «стенка на стенку» приняли участие сборные команды Москвы, Сибири, Мурманской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Ростовской области.

Ингушские борцы, представляющие спортивный клуб «Ади-Ахмад», Барахоев Исмаил (77 кг) и Цуров Зелимхан (97 кг) стали победителями турнира в составе сборной команды Москвы по греко-римской борьбе. Ответственным на соревнованиях в Геленджике был старший тренер клуба «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.

Стоит отметить, что турнир по греко-римской борьбе в Дивноморском — единственный в России, на котором между командами борцов проводятся состязания «стенка на стенку».

Победу на всероссийском турнире памяти Рифа Гайнанова одержала команда Москвы, на втором месте — сборная Краснодарского края, третье — у команды Ростовской области, четвертое у команды из Мурманской области.