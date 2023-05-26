Спортсмены ингушского клуба «Ади-Ахмад» завоевали золотые медали на всероссийском турнире

0

Сборная спортсменов Москвы, в составе которой выступали два представителя СК «Ади-Ахмад», заняла первое место на седьмом Всероссийском открытом турнире по греко-римской борьбе памяти мастера спорта международного класса Рифа Гайнанова.

Как сообщила Федерация спортивной борьбы Ингушетии, соревнования проходили в спорткомплексе, названном в его честь, на базе пансионата «Фламинго» в Дивноморском под Геленджиком.

В турнире «стенка на стенку» приняли участие сборные команды Москвы, Сибири, Мурманской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Ростовской области.

Ингушские борцы, представляющие спортивный клуб «Ади-Ахмад», Барахоев Исмаил (77 кг) и Цуров Зелимхан (97 кг) стали победителями турнира в составе сборной команды Москвы по греко-римской борьбе. Ответственным на соревнованиях в Геленджике был старший тренер клуба «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.

Стоит отметить, что турнир по греко-римской борьбе в Дивноморском — единственный в России, на котором между командами борцов проводятся состязания «стенка на стенку».

Победу на всероссийском турнире памяти Рифа Гайнанова одержала команда Москвы, на втором месте — сборная Краснодарского края, третье — у команды Ростовской области, четвертое у команды из Мурманской области.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители Минспорта Ингушетии приняли участие в стратегической сессии по реализации проектов в Грозном
Продукты для пришкольных лагерей в Ингушетии будут закупать у местных производителей
В Ингушетии прошло первенство по боевым единоборствам ФКРС — 2023 State-Combat, приуроченное ко Дню республики
В Ингушетии подвели итоги межрегионального юношеского турнира по греко-римской борьбе памяти Дэги Багаева
Жителей новостроек в Ингушетии обеспечат чистой питьевой водой
В горной Ингушетии реставрируют башенный комплекс «Морч»
Около 50 энергетиков будут на страже надежного электроснабжения госэкзаменов в Ингушетии
Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на горной дороге в Ингушетии
Один человек погиб, трое детей и взрослый пострадали в ДТП в Ингушетии
В Ингушетии задержали подозреваемого в совершении преступлений террористического характера
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Полдник с художником»

Главное

Яндекс.Метрика

 