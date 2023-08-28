ММА

Спортсмены ингушского спортклуба «Гладиатор» успешно выступили на турнире СКФО по ММА

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Спортсмены ингушского спортклуба «Гладиатор» заняли второе командное место и завоевали 13 путёвок на первенство России на турнире СКФО по ММА в Чечне.

Отмечается, что бойцовский клуб был создан на базе муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Джейрахского района.

«Мы верим, в каждом маленьком ребёнке живет большой талант, и чтобы он развился, обрёл силу и заявил о себе, нужны правильные условия для роста, и в горной Ингушетии есть такое место», — подчеркнули тренеры спортшколы.

Как сообщили в администрации Джейрахского района республики, турнир СКФО по ММА позволил не только найти и отобрать талантливых спортсменов, но и поднять моральный дух молодежи и приобщить ее к здоровому образу жизни.

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