Кикбоксинг

Спортсмены из Ингушетии стали победителями и призерами всероссийского турнира по кикбоксингу

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Воспитанники Долаковской спортивной школы стали победителями и призёрами всероссийского турнира по кикбоксингу в дисциплинах K-1 и «фулл-контакт».

Соревнования, приуроченные ко дню города Грозный, прошли в Гудермесе в спорткомплексе «Беной-Тревел» с 29 сентября по 2 октября.

Так, «золото» турнира завоевали воспитанники тренеров Саида Эльмурзиева и Зелимхана Арсаева: Абдул-Рахим Эльмурзиев, Иризхан Баркинхоев, Адам Акиев. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Абдул-Рахим Балаев, Абдул-Малик Оздоев. «Бронза» досталась Магомеду Баркинхоеву, Хизиру Цечоеву, Дени Акиеву, Исламу Балхаеву.

Воспитанники тренера Муслима Картоева также не остались без медалей. Так, «серебро» завоевал Хаваж Джандаров. Амир Яндиев и Исмаил Цороев получили бронзовые медали.

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