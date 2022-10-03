Спортсмены из Ингушетии стали победителями и призерами всероссийского турнира по кикбоксингу

Соревнования, приуроченные ко дню города Грозный, прошли в Гудермесе в спорткомплексе «Беной-Тревел» с 29 сентября по 2 октября.

Так, «золото» турнира завоевали воспитанники тренеров Саида Эльмурзиева и Зелимхана Арсаева: Абдул-Рахим Эльмурзиев, Иризхан Баркинхоев, Адам Акиев. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Абдул-Рахим Балаев, Абдул-Малик Оздоев. «Бронза» досталась Магомеду Баркинхоеву, Хизиру Цечоеву, Дени Акиеву, Исламу Балхаеву.

Воспитанники тренера Муслима Картоева также не остались без медалей. Так, «серебро» завоевал Хаваж Джандаров. Амир Яндиев и Исмаил Цороев получили бронзовые медали.