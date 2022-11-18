Спорт

Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ

0

Ингушские спортсмены стали призёрами чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу 2022 среди разных поясов и возрастных групп.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Так, Илез Хашагульгов провёл семь схваток и стал бронзовым призёром состязаний среди коричневых поясов (masters) в весовой категории до 77 кг. Ещё один ингушский спортсмен Мансур Гойгов провёл четыре схватки с румынским, бразильским, казахским, ангольским джитсерами и стал бронзовым призёром в весовой категории до 81 кг.

Напомним, чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби проводился среди юниоров, паралимпийцев, мастеров и взрослых.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее Ингушетии проводятся адаптированные экскурсии для незрячих
Ингушские школьники приняли участие в олимпиаде «Символы России. Петр I»
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки ученого и художника Хасолта Акиева
Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие в форуме «Сталинградские высоты»
Полицейские в городе Назрани Ингушетии обнаружили «закладки» с героином
Правоохранители Ингушетии проводят проверку после наезда на несовершеннолетнего пешехода
Ансамбль национальной гвардии России исполнил в Назрани ингушские мелодии
На олимпиаду «Я — профессионал» поступило около 700 заявок из Ингушетии
Сотрудники ОФСИН по Ингушетии навестили ветеранов уголовно-исполнительной системы
35 работ на премию Росприроднадзора представили дети из Ингушетии
В Ингушетии установили инсинератор для утилизации биологических отходов

Главное

Яндекс.Метрика

 