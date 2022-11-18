Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Так, Илез Хашагульгов провёл семь схваток и стал бронзовым призёром состязаний среди коричневых поясов (masters) в весовой категории до 77 кг. Ещё один ингушский спортсмен Мансур Гойгов провёл четыре схватки с румынским, бразильским, казахским, ангольским джитсерами и стал бронзовым призёром в весовой категории до 81 кг.

Напомним, чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби проводился среди юниоров, паралимпийцев, мастеров и взрослых.