Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ
Ингушские спортсмены стали призёрами чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу 2022 среди разных поясов и возрастных групп.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Так, Илез Хашагульгов провёл семь схваток и стал бронзовым призёром состязаний среди коричневых поясов (masters) в весовой категории до 77 кг. Ещё один ингушский спортсмен Мансур Гойгов провёл четыре схватки с румынским, бразильским, казахским, ангольским джитсерами и стал бронзовым призёром в весовой категории до 81 кг.
Напомним, чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби проводился среди юниоров, паралимпийцев, мастеров и взрослых.