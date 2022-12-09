Самбо

Спортсмены из Ингушетии стали призерами первенства СКФО по самбо

0

Воспитанники спортивной школы «Али-Юрт» стали призерами первенства СКФО по самбо среди юниоров, проходившего в городе Грозном.

Как сообщили в администрации Назрановского района, Абдулла Евлоев занял второе место, а Саид Евлоев поднялся на третью ступеньку пьедестала.

В соревнованиях в столице Чечни приняли участие 400 спортсменов. В конце января следующего года в Нальчике пройдет первенство России по самбо, где выступит Абдулла Евлоев.

Его тренирует Исраил Хамхоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мурад Сапралиев завоевал две медали на всероссийском турнире по грэпплингу
Ингушский боксер Магомед Гетагазов стал победителем всероссийского турнира
В Малгобекском районе Ингушетии готовятся к новогодним праздникам
Ученый Исрапил Сампиев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии три книги
В Назрановском районе Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «Мир без терроризма»
Школьников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Моя гордость — Россия»
Ингушские поисковики приняли участие в захоронении останков красноармейцев в Кабардино-Балкарии
7 медалей завоевали ингушские спортсмены на турнире по тхэквондо «Кубок Эльбруса»
Единороссы провели в Назрановском районе Ингушетии прием граждан
В Ингушетии прошла конференция профсоюзной организации работников АПК региона
В краеведческом музее Ингушетии открылась выставка Елены Сухоруковой «Герои спецоперации на Украине»

Главное

Яндекс.Метрика

 