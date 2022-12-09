Спортсмены из Ингушетии стали призерами первенства СКФО по самбо

Как сообщили в администрации Назрановского района, Абдулла Евлоев занял второе место, а Саид Евлоев поднялся на третью ступеньку пьедестала.

В соревнованиях в столице Чечни приняли участие 400 спортсменов. В конце января следующего года в Нальчике пройдет первенство России по самбо, где выступит Абдулла Евлоев.

Его тренирует Исраил Хамхоев.