Спортсмены из Ингушетии стали призерами первенства СКФО по самбо
Воспитанники спортивной школы «Али-Юрт» стали призерами первенства СКФО по самбо среди юниоров, проходившего в городе Грозном.
Как сообщили в администрации Назрановского района, Абдулла Евлоев занял второе место, а Саид Евлоев поднялся на третью ступеньку пьедестала.
В соревнованиях в столице Чечни приняли участие 400 спортсменов. В конце января следующего года в Нальчике пройдет первенство России по самбо, где выступит Абдулла Евлоев.
Его тренирует Исраил Хамхоев.