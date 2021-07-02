Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате Северо-Кавказского округа войск Росгвардии
Спортсмены из сельского поселения Гази-Юрт Чингисхан Божев и Ислам Муталиев заняли призовые места на чемпионате Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по комплексному единоборству.
Так, Ислам Муталиев уверенно занял второе место, а Чингисхан Божев добился третьего места. В общем зачёте у ингушских спортсменов третье командное место.
Руководство Росгвардии искренне поздравило молодых людей с победами, пожелало им успехов в дальнейшем, а их тренерам — Адаму Тутаеву и Хамзату Бекову — выразило огромную благодарность.