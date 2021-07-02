Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате Северо-Кавказского округа войск Росгвардии

Так, Ислам Муталиев уверенно занял второе место, а Чингисхан Божев добился третьего места. В общем зачёте у ингушских спортсменов третье командное место.

Руководство Росгвардии искренне поздравило молодых людей с победами, пожелало им успехов в дальнейшем, а их тренерам — Адаму Тутаеву и Хамзату Бекову — выразило огромную благодарность.