Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате ЮФО и СКФО по легкой атлетике

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Спортсмены из Ингушетии завоевали призовые места и установили личные рекорды на чемпионате и первенстве Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа по легкой атлетике в Краснодаре.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, Рашид Манкиев занял второе место в беге на 100 метров среди мужчин. Абдулхамид Имагожев поднялся на третью ступень пьедестала почета в той же дисциплине. Магомед Парчиев, Алисхан Харсиев и Илез Точиев, выступавшие в категориях юношей до 16, 20 и 23 лет, установили новые личные рекорды и показали отличный результат на соревнованиях.

Отмечается, что в состязаниях приняли участие более 500 сильнейших спортсменов.

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