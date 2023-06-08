Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате ЮФО и СКФО по легкой атлетике

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, Рашид Манкиев занял второе место в беге на 100 метров среди мужчин. Абдулхамид Имагожев поднялся на третью ступень пьедестала почета в той же дисциплине. Магомед Парчиев, Алисхан Харсиев и Илез Точиев, выступавшие в категориях юношей до 16, 20 и 23 лет, установили новые личные рекорды и показали отличный результат на соревнованиях.

Отмечается, что в состязаниях приняли участие более 500 сильнейших спортсменов.