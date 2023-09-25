Спортсмены из Ингушетии завоевали девять медалей на межрегиональном турнире по дзюдо

«В целом выступление всех ребят могу оценить на «отлично», у них была установка, и они её выполнили. Золотыми призерами стали Ахмед Гамурзиев, Али Гамурзиев, Осман Албогачиев и Ибрагим Эсмурзиев», — рассказал тренер.

По его словам, на вторую ступень пьедестала поднялись Рахим Гамурзиев, Абдул-Малик Богатырев, Мухаммад Богатырев и Алисхан Костоев. Бронзовую медаль забрал Ахмед Гамурзиев.

«Спортсмены показали хорошие результаты физической подготовки и по итогам поединков стали победителями и призерами турнира», — добавил Мурад Богатырев.

Отмечается, что турнир проводился с целью развития и популяризации дзюдо в стране.