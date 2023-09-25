Спортсмены из Ингушетии завоевали девять медалей на межрегиональном турнире по дзюдо
Воспитанники Гамурзиевской школы № 8 завоевали четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали на межрегиональном турнире по дзюдо среди школьников «Кубок вызова», который проходил в Грозном 24 сентября, в воскресенье, сообщил газете «Ингушетия» тренер спортсменов Мурад Богатырев.
«В целом выступление всех ребят могу оценить на «отлично», у них была установка, и они её выполнили. Золотыми призерами стали Ахмед Гамурзиев, Али Гамурзиев, Осман Албогачиев и Ибрагим Эсмурзиев», — рассказал тренер.
По его словам, на вторую ступень пьедестала поднялись Рахим Гамурзиев, Абдул-Малик Богатырев, Мухаммад Богатырев и Алисхан Костоев. Бронзовую медаль забрал Ахмед Гамурзиев.
«Спортсмены показали хорошие результаты физической подготовки и по итогам поединков стали победителями и призерами турнира», — добавил Мурад Богатырев.
Отмечается, что турнир проводился с целью развития и популяризации дзюдо в стране.