Спортсмены из Ингушетии завоевали две серебряные медали на турнире в Тамбове

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, в весовой категории до 82 кг серебряную медаль получил Ислам Опиев. Спортсмен уверенно дошел до финала, не оставив своим соперникам ни единого шанса, но в решающей встрече уступил представителю Мордовии.

Еще одно серебро в весовой категории до 77 кг в свой актив добавил Исмаил Барахоев, который также без ошибок профессионально пробился в финал турнира, но в поединке за золото уступил оппоненту из Москвы.

«Решение об участии Опиева и Барахоева в этом турнире было принято совсем недавно, то есть конкретно к этим стартам ребята не готовились, мы решили, что на таких соревнованиях можно в очередной раз попробовать свои силы, увидеть ошибки. В конце этого месяца этим борцам предстоит участие в Кубке России, будем готовиться к нему исходя из сегодняшних ошибок. Опиев проиграл в финале, технически не уступил ни одного балла. Барахоев, к сожалению, остался без золотой медали из-за невнимательности, но, как и всегда говорю, без поражения не бывает побед», — отметил президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

Ответственным на соревнованиях был старший тренер клуба «Ади Ахмад» Ислам Арапханов.

Традиционный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Евгению и Сергею Артюхиным, собрал более 170 участников из более 20 регионов нашей страны. Соревнования проходили в спортивно-тренировочном центре «Тамбов», борцы соперничали в 10 весовых категориях.