Спортсмены из села Долаково Ингушетии успешно выступили на турнире по вольной борьбе в Малгобеке

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования являлись отборочными к переходному первенству России, которое пройдет с 27 сентября по 1 октября в Наро-Фоминске.

Так, Исмаил Сапралиев стал победителем данного турнира в весовой категории до 48 кг, Рамазан Дошхоклоев завоевал «бронзу» в весе до 71 кг. Тренирует ребят Беслан Ганиев.

Подопечный тренера Шамиля Гаракоева — Муслим Осмиев поднялся на вторую ступеньку пьедестала в весовой категории до 42 кг.