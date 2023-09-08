Вольная борьба

Спортсмены из села Долаково Ингушетии успешно выступили на турнире по вольной борьбе в Малгобеке

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Воспитанники ДЮСШ имени М. Дахкильгова сельского поселения Долаково успешно выступили на республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей 2007-2009 годов рождения в Малгобеке.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования являлись отборочными к переходному первенству России, которое пройдет с 27 сентября по 1 октября в Наро-Фоминске.

Так, Исмаил Сапралиев стал победителем данного турнира в весовой категории до 48 кг, Рамазан Дошхоклоев завоевал «бронзу» в весе до 71 кг. Тренирует ребят Беслан Ганиев.

Подопечный тренера Шамиля Гаракоева — Муслим Осмиев поднялся на вторую ступеньку пьедестала в весовой категории до 42 кг.

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