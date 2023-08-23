Спортсмены из Запорожской области побывали на Мемориале памяти и славы в Ингушетии

Там напомнили, что 9 августа ребята из детско-юношеской спортивной школы города Токмак прибыли в регион для проведения сборов на базе республиканского спортивно-тренировочного центра в сельском поселении Мужичи Сунженского района.

Гости уже побывали на экскурсии в горной Ингушетии, а на этот раз им была предложена культурная программа. Они посетили музей краеведения имени Тугана Мальсагова и Мемориал памяти и славы в Назрани, где смогли узнать о важнейших памятных датах, трагических и торжественных событиях в истории народа.

Затем уже в столице республики ребята поднялись на смотровую площадку 100-метровой башни Согласия, откуда открывается потрясающий вид на город Магас и окрестности.

Такие культурные программы являются важной частью тренировочных сборов, так как помогают спортсменам более глубоко познать регион, в котором они находятся, считают в министерстве спорта республики.