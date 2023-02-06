Спортсмены клуба «Ади-Ахмад» из Ингушетии заняли призовые места на турнире в Санкт-Петербурге

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, борцы «Ади-Ахмад» под чутким руководством своего наставника Ислама Арапханова завоевали две медали высшей пробы, одно серебро и одну бронзу. На первую ступеньку пьедестала в весовой категории до 62 кг поднялся Белхороев Адам, еще одним победителем соревнований в весе до 68 кг стал Дугиев Адам.

Второе место в весовой категории до 32 кг занял Мейриев Ахмед. Бронза в весе до 38 кг досталась Умаеву Руслану.

Напомним, турнир состоит из трех этапов (осень, зима, весна). Общий рейтинг участников и команд по завершении сезона позволяет выделить сильнейший клуб и наиболее успешных борцов.