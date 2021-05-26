Среди студенческих молодёжных команд Ингушетии провели дебаты

«Тематическим направлением, определившим предлагавшиеся игрокам тезисы, стали проблемы современной России. Среди основных дискуссионных вопросов — особенности социального государства в России и различные вопросы, интересующие на сегодняшний день нашу молодежь.

Пять команд по пять человек на протяжении отборочных раундов соревновались друг с другом, зарабатывая баллы», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба молодёжного ведомства региона.

Оценивали игроков по критериям доказательности и масштабности аргументов, вероятности изложенных последствий. Опытный состав судей, состоящий из заместителя председателя Народного собрания Ингушетии В. Светличного, председателя молодежного парламента М. Евлоева и председателя Комитета по делам молодежи А. Мархиева, оценил участников дебатов.

В финале мероприятия развернулась принципиальная и аргументированная борьба, по итогу которой члены жюри не смогли определить победителя, и было принято решение объявить победителями участников обеих команд.

«Дебаты, если подходить к ним серьезно, могут изменить жизнь. Они помогают не только овладеть важным для любой профессии инструментарием — навыками аргументации, критическим мышлением, риторическими приемами, но и установить горизонтальные связи, найти друзей и будущих коллег», — отметил глава Коммолодёжи республики А. Мархиев.

По его словам, мероприятия такого рода позволяют ребятам высказывать не только конкретно свою позицию, они примеряют на себя ту или иную роль и учатся участвовать в споре, искать аргументы, чтобы отстаивать свою точку зрения.

Комитет по делам молодёжи Республики Ингушетия планирует развивать данное направление и проводить подобные мероприятия регулярно.