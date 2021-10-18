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Среднестатистическому работнику в Ингушетии на новый автомобиль нужно копить почти 11 лет

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Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти 8 лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области, дольше всех придется откладывать на новое транспортное средство жителям республик Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине 2021 года составляет порядка двух миллионов рублей, а средняя цена подержанной машины — 800 тыс. рублей. И для многих работающих людей достаточно проблематично накопить такую сумму, чтобы присоединиться к «армии» автомобилистов.

Ингушетия располагается на 82-м месте рейтинга. Для того, чтобы накопить на новый автомобиль работнику необходимо откладывать 50% зарплаты в течение 10,8 лет, а на поддержанное авто — 5,3 лет. При этом доля работников, которые не смогут накопить необходимую сумму 57,6%.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля.
Предполагалось, что на сбережение ежемесячно выделяют 50 процентов от зарплаты, накопления весь срок не тратят, их размещают на вкладе по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц.

Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Дополнительный показатель — доля работников, которые не смогут накопить необходимую сумму за десять лет непрерывной работы.

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