Старейшей лесной школе в Ингушетии оказали спонсорскую помощь

Исполнительный директор «РН «Ингушнефть» Муслим Татриев приобрел для учебного заведения материалы для ремонта здания и необходимое количество постельного белья.

— Во время визита в школу Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова руководитель школы Хава Татиева обратилась к нему с просьбой посодействовать в ремонте школы. Махмуд-Али Макшарипович поручил мне заняться этим вопросом, и я решил оказать помощь из личных средств. Был составлен список материалов, необходимых для ремонта здания, других предметов. Мы все это закупили и сегодня отвезли в школу, — рассказал газете «Ингушетия» о благотворительной акции ее спонсор Муслим Татриев.

Напомним, что санаторно-лесная школа — единственное подобное учебное заведение в Ингушетии. Первая лесная школа в России появилась в 1913 году, в советский период их начали строить по всей стране, по одной школе в каждом регионе.

В Ингушетии санаторно-лесная школа была построена в 1930 году, и дети в ней получали начальное образование. В основном учащимися подобных заведений становились ребята, страдавшие малокровием и туберкулезом, а также те, кто находился в группе риска по заболеваемости данными недугами.

Кроме того, причинами для обучения в лесной школе могли служить различные нарушения деятельности нервной системы, кожные болезни или просто скудное питание в семье.