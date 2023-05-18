Старейшины призвали власти Ингушетии и правоохранителей сурово наказать виновных в гибели малолетней девочки

Как сообщает корреспондент «Ингушетии» из Малгобека, весь микрорайон, где проходили похороны, был заполнен людьми, улицы были перекрыты. Очень много было молодежи.

«Такого количества людей на похоронах я давно не видел. По сути, это — «мехка таьзет» (всеобщая скорбь). Отмечу, что это тот день, когда мужчины не скрывали своих слез. После совершения коллективной молитвы по усопшей, старейшины и имамы призвали, особенно молодежь, ни в коем случае не распространять в социальных сетях недостоверную информацию, тем более пытаться устроить самосуд над виновниками или их родственниками. Они подчеркнули, что все должно быть по закону. Ситуация находится на контроле руководства Ингушетии и виновники не уйдут от ответственности, этого требует все общество», — сказал корреспондент издания.

По его словам, молодые люди возмущены таким отношением к ребенку и их можно понять, но традиционно они прислушиваются к мнению старших и авторитетных духовных лиц.

Напомним, в конце апреля в Малгобекскую районную больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами побоев. Затем ее перевели в ДРКБ. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Она умерла 16 мая.

В истязании девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).