Старейшины призвали власти Ингушетии и правоохранителей сурово наказать виновных в гибели малолетней девочки
На похоронах малолетней девочки, скончавшейся 16 мая после жестокого избиения родными, старейшины и имамы населенных пунктов Ингушетии призвали власти и правоохранительные органы сделать все, чтобы виновники преступления понесли суровое наказание по закону.
Как сообщает корреспондент «Ингушетии» из Малгобека, весь микрорайон, где проходили похороны, был заполнен людьми, улицы были перекрыты. Очень много было молодежи.
«Такого количества людей на похоронах я давно не видел. По сути, это — «мехка таьзет» (всеобщая скорбь). Отмечу, что это тот день, когда мужчины не скрывали своих слез. После совершения коллективной молитвы по усопшей, старейшины и имамы призвали, особенно молодежь, ни в коем случае не распространять в социальных сетях недостоверную информацию, тем более пытаться устроить самосуд над виновниками или их родственниками. Они подчеркнули, что все должно быть по закону. Ситуация находится на контроле руководства Ингушетии и виновники не уйдут от ответственности, этого требует все общество», — сказал корреспондент издания.
По его словам, молодые люди возмущены таким отношением к ребенку и их можно понять, но традиционно они прислушиваются к мнению старших и авторитетных духовных лиц.
Напомним, в конце апреля в Малгобекскую районную больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами побоев. Затем ее перевели в ДРКБ. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Она умерла 16 мая.
В истязании девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).