Старинные прялка и маслобойка станут экспонатами музея этнографии ДНТ Ингушетии

Методист РДНТ имени Раи Евлоевой, научный сотрудник отдела истории Ингушетии Ингушского НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Бейали Хайров передал в фонды будущего музея старинные прялку и маслобойку.

«Свой замечательный подарок Бейали Абукарович сделал в канун Нового года. Предметы домашнего обихода, сохранившиеся в его семье, несомненно, станут украшением будущей экспозиции», — рассказала заместитель директора РДНТ Марем Котиева.

Она отметила, что у этих экспонатов долгая и интересная история, тесно переплетенная с историей ингушского народа, а потому у каждого желающего появится возможность прикоснуться к далекому прошлому родного края и ощутить дыхание стремительного времени.