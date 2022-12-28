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Старинные прялка и маслобойка станут экспонатами музея этнографии ДНТ Ингушетии

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Музей этнографии, над созданием которого работают в Республиканском доме народного творчества Ингушетии, пополнился новыми уникальными экспонатами, сообщила пресс-служба учреждения.

Методист РДНТ имени Раи Евлоевой, научный сотрудник отдела истории Ингушетии Ингушского НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Бейали Хайров передал в фонды будущего музея старинные прялку и маслобойку.

«Свой замечательный подарок Бейали Абукарович сделал в канун Нового года. Предметы домашнего обихода, сохранившиеся в его семье, несомненно, станут украшением будущей экспозиции», — рассказала заместитель директора РДНТ Марем Котиева.

Она отметила, что у этих экспонатов долгая и интересная история, тесно переплетенная с историей ингушского народа, а потому у каждого желающего появится возможность прикоснуться к далекому прошлому родного края и ощутить дыхание стремительного времени.

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