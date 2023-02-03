Старое здание амбулатории в Назрани Ингушетии преобразуют в новую библиотеку
В Назрани начаты работы по капитальному ремонту будущего филиала-библиотеки ЦБС, которая будет размещена в здании бывшей амбулатории.
Как сообщил глава Насыр-Кортского округа города Махмуд Оздоев, параллельно текущему процессу будет облагорожена территория двора и проложен тротуар по всей протяженности участка.
«Библиотека с универсальным литературным фондом более 6 тысяч книг станет отличным источником знаний и информации как для школьников и студентов, так и для читателей-любителей», — подчеркнул мэр Назрани Урусхан Евлоев.