Конкурс

Старшеклассников Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. Творчество»

0

Национальная библиотека Ингушетии приглашает старшеклассников и учащихся средних профессиональных образовательных учебных заведений республики принять участие во II Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. Творчество».

Как сообщила пресс-служба НБРИ, конкурс организован Краснодарским государственным институтом культуры в целях повышения культурной значимости чтения и интереса подрастающего поколения к литературе, имиджа библиотеки в обществе. Прием заявок на конкурс осуществляется до 1 февраля.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап (заочный) проходит с 10 января по 15 февраля по следующим номинациям: «Я читатель: книга, открывшая мне мир», «Литературное творчество (рассказ, стихотворение, эссе, очерк и другие произведения малого литературного жанра)». Второй этап пройдет очно на базе КГИК с 12 по 14 апреля. В первом туре участникам предстоит пройти тестовые задания на выявление компетенций в области культуры. Во втором туре — разработка инновационного проекта «Продвижение книги, чтения, библиотеки в виртуальной среде».

Победители и призеры конкурса могут претендовать на получение грантов Президента РФ в размере 20 тысяч руб. ежемесячно, а также получат дополнительные баллы при поступлении на информационно-библиотечный факультет КГИК и другие вузы РФ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Под ИЖС в городе Назрани Ингушетии отведено 36 га земли
Автобусный маршрут «Назрань-Дачное» продлен до села Куртат Пригородного района
В рамках нацпроекта «Культура» в Ингушетии в 2022 году планируется построить и модернизировать ряд культурных учреждений
О проведении широкомасштабных мероприятий по розыску лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы
Индексацию пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров произведут с 1 января 2022 года
Деятельность 507 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации
Замруководителя республиканского Миннаца поздравил коллектив газеты «Ингушетия» с профессиональным праздником
Два человека умерли, 70 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки
Благодаря нацпроекту в Ингушетии удалось снизить количество опасных участков дорог
Пограничники поздравили сотрудников газеты «Ингушетия» с Днём российской печати
Северо-Кавказский институт — филиал РАНХиГС поздравил сотрудников газеты «Ингушетия» с Днем российской печати

Главное

Яндекс.Метрика

 