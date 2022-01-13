Старшеклассников Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. Творчество»

Как сообщила пресс-служба НБРИ, конкурс организован Краснодарским государственным институтом культуры в целях повышения культурной значимости чтения и интереса подрастающего поколения к литературе, имиджа библиотеки в обществе. Прием заявок на конкурс осуществляется до 1 февраля.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап (заочный) проходит с 10 января по 15 февраля по следующим номинациям: «Я читатель: книга, открывшая мне мир», «Литературное творчество (рассказ, стихотворение, эссе, очерк и другие произведения малого литературного жанра)». Второй этап пройдет очно на базе КГИК с 12 по 14 апреля. В первом туре участникам предстоит пройти тестовые задания на выявление компетенций в области культуры. Во втором туре — разработка инновационного проекта «Продвижение книги, чтения, библиотеки в виртуальной среде».

Победители и призеры конкурса могут претендовать на получение грантов Президента РФ в размере 20 тысяч руб. ежемесячно, а также получат дополнительные баллы при поступлении на информационно-библиотечный факультет КГИК и другие вузы РФ.