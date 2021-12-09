Старшеклассников Ингушетии приглашают принять участие в форуме «Навигатор поступления»

Они получат информацию о поступлении в вузы, колледжи и техникумы, о различных форматах подготовки. Мероприятие проводится в режиме онлайн. Программа включает в себя серию тематических мероприятий.

12 декабря в 12:20 заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Татевик Карабекян расскажет о профориентационных проектах, помогающих подросткам в процессе выбора профессии, она выступит на сессии «Как и где познакомиться с миром профессий до выпуска из школы?».