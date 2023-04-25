Назначение

Старшим тренером сборной команды России по ММА назначен ингуш Темир Банхаев

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Темир Банхаев (слева второй)

Ингуш из Санкт-Петербурга Банхаев Темир Ахметович назначен на должность старшего тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по смешанному боевому единоборству (ММА).

Свою рабочую деятельность Темир начал в 2010 году в Министерстве спорта Российской Федерации в должности специалиста 1-го разряда департамента науки и инновационных технологий. Уволился из федерального ведомства в 2020 году в должности заместителя начальника отдела подготовки спортивного резерва сборных команд департамента спорта высших достижений. Также с 2018 по 2020 год Банхаев возглавлял профсоюз Министерства спорта России.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, с 2021 года по настоящее время Темир работает в Союзе смешанных боевых единоборств (ММА) России.

 

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