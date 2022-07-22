Старший тренер сборной России по вольной борьбе провел в Ингушетии показательную тренировку

По информации министерства спорта республики, именитый спортсмен продемонстрировал ребятам некоторые приемы, объяснил нюансы их исполнения, а также пообщался с ними.

Батаев является обладателем золотых медалей чемпионата мира среди юношей (1994), чемпионата Европы (1998) и мира (1998 и 1999) среди юниоров. Становился чемпионом мира среди военнослужащих (2001), бронзовым призером чемпионата Европы (2002) и мира (2002).

Напомним, мероприятие состоялось в спортивной школе олимпийского резерва по вольной борьбе в Назрани.