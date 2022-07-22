Старший тренер сборной России по вольной борьбе провел в Ингушетии показательную тренировку
Выдающийся борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта страны, старший тренер сборной команды России Заур Батаев провел показательную тренировку для ингушских спортсменов.
По информации министерства спорта республики, именитый спортсмен продемонстрировал ребятам некоторые приемы, объяснил нюансы их исполнения, а также пообщался с ними.
Батаев является обладателем золотых медалей чемпионата мира среди юношей (1994), чемпионата Европы (1998) и мира (1998 и 1999) среди юниоров. Становился чемпионом мира среди военнослужащих (2001), бронзовым призером чемпионата Европы (2002) и мира (2002).
Напомним, мероприятие состоялось в спортивной школе олимпийского резерва по вольной борьбе в Назрани.