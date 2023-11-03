Старший тренер юношеской сборной России по греко-римской борьбе высоко оценил базу «Мужичи» в Ингушетии

«Ислам Дугучиев высоко оценил условия проживания, питание и инфраструктуру спортивной базы, отметив, что сборная, по всей вероятности, в очередной раз сюда вернется для прохождения следующего учебно-тренировочного сбора», — сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона.

Отмечается, что в юношеской сборной России по греко-римской борьбе трудятся Бекхан Манкиев и Бекхан Оздоев, которые в настоящее время также находятся со своими подопечными в РСТЦ «Мужичи». Спортсмены сборной Ингушетии тренируются вместе со сборной России, контролирует работу местных борцов старший тренер сборной республики Иса Оздоев.

Руслан Белхороев особо выделил усилия директора спортивной базы «Мужичи» Магомеда Евлоева по созданию комфортных условий для борцовских сборов.