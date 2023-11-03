Греко-римская борьба

Старший тренер юношеской сборной России по греко-римской борьбе высоко оценил базу «Мужичи» в Ингушетии

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Старший тренер сборной России по греко-римской борьбе Ислам Дугучиев и начальник юношеской национальной сборной страны Рамазан Берсанов вместе с президентом Федерации спортивной борьбы Ингушетии Русланом Белхороевым посетили республиканский спортивный центр «Мужичи», где продолжается тренировочное мероприятие борцов со всей страны.

«Ислам Дугучиев высоко оценил условия проживания, питание и инфраструктуру спортивной базы, отметив, что сборная, по всей вероятности, в очередной раз сюда вернется для прохождения следующего учебно-тренировочного сбора», — сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона.

Отмечается, что в юношеской сборной России по греко-римской борьбе трудятся Бекхан Манкиев и Бекхан Оздоев, которые в настоящее время также находятся со своими подопечными в РСТЦ «Мужичи». Спортсмены сборной Ингушетии тренируются вместе со сборной России, контролирует работу местных борцов старший тренер сборной республики Иса Оздоев.

Руслан Белхороев особо выделил усилия директора спортивной базы «Мужичи» Магомеда Евлоева по созданию комфортных условий для борцовских сборов.

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