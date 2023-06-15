Стартовал конкурс детского рисунка к 100-летию государственности Ингушетии

По словам собеседника, конкурс приурочен к празднованию столетия образования ингушской государственности, которое будет отмечаться в следующем году. Цель конкурса — выявление одаренных юных художников, поддержка их творческого становления, патриотическое воспитание школьников.

Конкурс проводится с 15 июня по 25 июля 2023 года. Продемонстрировать свои таланты можно в номинациях живопись, графика, архитектура. Работы конкурсантов будут оцениваться в двух возрастных категориях: с 7 до 10 лет и с 11 до 15 лет.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 29 июля в ЦКР г. Магаса.

Более подробную информацию о конкурсе и форму заявки можно найти на сайте www. ckr-ri. ru.