Стартовал конкурс на создание эскизов памятной монеты, посвященной 100-летию образования государственности Ингушетии

К участию в конкурсе приглашаются граждане без возрастных ограничений.

Заявки на конкурс и эскизы принимаются до 1 октября 2021 года по электронному адресу: oomkri@mail. ru.

Победитель и призеры конкурса будут награждены денежными премиями. За первое место предусмотрено вознаграждение в размере 100 тыс. рублей, за второе место — 50 тыс. рублей, за третье место — 25 тыс. рублей.

Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря 2021 года.