Стартовал первый фестиваль искусств Ассоциации мастеров войлочного ковроделия Ингушетии

«Фестиваль продлится до вечера, он организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В числе конкурсантов не только мастера ковроделия, но и представители других сфер: музыки, литературы, живописи, скульптуры», — рассказали газете «Ингушетия» организаторы мероприятия.

Добавим, что в программе фестиваля значатся самопрезентация участников, небольшой концерт с участием певцов, показ ингушской национальной одежды и торжественное награждение сертификатами учениц курсов «Сесарий цlей».