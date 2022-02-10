Конкурс

Стартовал прием заявок на конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди НКО

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Сегодня, 10 февраля, стартовал приём заявок от некоммерческих организаций на конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа в 2022 году, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Прием заявок продлится до 12 марта 2022 года и завершится в 12:00 по мск.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации (за исключением казённых учреждений), в том числе молодёжные и детские общественные объединения, официально зарегистрированные в СКФО не позднее чем за один год до проведения конкурса.

Максимальный размер гранта — 1,5 млн рублей. Организация может представить не более одной заявки на участие в конкурсе.

С полными правилами можно ознакомиться на сайте в объявлении о проведении конкурса. При заполнении заявки в АИС «Молодежь России» используйте обновленные методические рекомендации для НКО.

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