Стартовал прием заявок на конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди НКО

Прием заявок продлится до 12 марта 2022 года и завершится в 12:00 по мск.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации (за исключением казённых учреждений), в том числе молодёжные и детские общественные объединения, официально зарегистрированные в СКФО не позднее чем за один год до проведения конкурса.

Максимальный размер гранта — 1,5 млн рублей. Организация может представить не более одной заявки на участие в конкурсе.