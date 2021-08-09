Стартовал прием журналистских работ на конкурс «Смиротворец-2021»

Заявки и конкурсные материалы в текущем году принимаются через электронную форму:

— до 5 сентября от СМИ Уральского федерального округа,

— до 15 сентября от СМИ Приволжского федерального округа,

— до 1 октября — от СМИ из всех остальных шести федеральных округов.

У конкурса заявлено восемь номинаций: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО», «Поколение мультимедиа» и «Блоги».

Номинация «ЭТНОзвук» — наследник традиционной номинации «Радио». Теперь на конкурс можно подавать не только программы, прозвучавшие в радиоэфире, но и материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах в сети.

«Медиарынок меняется на глазах, а вместе с ним меняется и наш конкурс. Звуковые журналистские форматы теперь есть не только на радиостанциях. Все больше интернет-СМИ и блогеров берутся за подкасты, которые любит и понимает молодежь. А значит, пришло время для новой, объединенной номинации», — отметила Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета конкурса «СМИротворец-2021».

На рассмотрение в специальной номинации 2021 года «Территория ЭТНО» оргкомитет принимает журналистские материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности регионов России.

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа».

Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в сообществах социальных сетей, видеохостингах и специальных платформах в период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.

Прочитать положение о конкурсе и подать работы на конкурс можно на официальном сайте «СМИротворца».

В 2021 году состоится два окружных этапа конкурса: «СМИротворец — Урал» в Салехарде и «СМИротворец — Волга» в Чебоксарах.

Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве.

«СМИротворец» проходит с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. Организаторы конкурса — ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики.