Авиасообщение

Стартовала продажа билетов на прямой авиарейс Карелия-Ингушетия

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Стартовала продажа билетов на первый прямой авиарейс Карелия-Ингушетия, который состоится 8 июня текущего года.

Как сообщается в Телеграм-канале правительства региона, по четвергам из Петрозаводска самолет будет вылетать в 8.15, а в 12.10 мск прибывать в аэропорт «Магас». В обратном направлении вылет запланирован в 13 часов, прибытие в столицу Карелии — в 16.55.

Авиаперевозчиком является компания «Северсталь».

О том, что решен вопрос о прямых авиарейсах ранее Главе Карелии Артуру Парфенчикову доложил министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Сергей Щебекин.

Он отметил, что у двух субъектов есть определенные связи по экономическому блоку. В текущем году полеты по маршруту «Петрозаводск-Магас» субсидирует Карелия, а в следующем году уже Ингушетия, информирует ТАСС.

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