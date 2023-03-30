Стартовала продажа билетов на прямой авиарейс Карелия-Ингушетия

Как сообщается в Телеграм-канале правительства региона, по четвергам из Петрозаводска самолет будет вылетать в 8.15, а в 12.10 мск прибывать в аэропорт «Магас». В обратном направлении вылет запланирован в 13 часов, прибытие в столицу Карелии — в 16.55.

Авиаперевозчиком является компания «Северсталь».

О том, что решен вопрос о прямых авиарейсах ранее Главе Карелии Артуру Парфенчикову доложил министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Сергей Щебекин.

Он отметил, что у двух субъектов есть определенные связи по экономическому блоку. В текущем году полеты по маршруту «Петрозаводск-Магас» субсидирует Карелия, а в следующем году уже Ингушетия, информирует ТАСС.