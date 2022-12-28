Стартовала «Прямая линия» с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым

Ранее руководитель субъекта отметил, что в этом году «произошло много событий как в нашей стране, так и в республике. К текущим вопросам в социальной сфере, по экономике и дорогам прибавилось много новых задач в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины».

По его мнению, вопросов для обсуждения накопилось много.

«Даже если я не успею ответить во время прямого эфира, каждое сообщение обязательно будет рассмотрено», — заверил Калиматов.

Жители Ингушетии и других регионов, желающие задать вопросы, могли их направить их заранее текстовым сообщением или в формате видеообращения в мессенджеры WhatsApp и Telegram, также можно позвонить по телефону в ходе эфира: 8 (928) 725-45-25.

Трансляцию смотрите на НТРК и ГТРК «Ингушетия, а также на сайте ingushetiya.tv (http://ingushetiya.tv/), на личной странице Главы Ингушетии и на аккаунте регионального ЦУР в «ВКонтакте».