Диалог

Стартовала «Прямая линия» с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым

0

В 15 часов началась телевизионная «Прямая линия» с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым.

Ранее руководитель субъекта отметил, что в этом году «произошло много событий как в нашей стране, так и в республике. К текущим вопросам в социальной сфере, по экономике и дорогам прибавилось много новых задач в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины».

По его мнению, вопросов для обсуждения накопилось много.

«Даже если я не успею ответить во время прямого эфира, каждое сообщение обязательно будет рассмотрено», — заверил Калиматов.

Жители Ингушетии и других регионов, желающие задать вопросы, могли их направить их заранее текстовым сообщением или в формате видеообращения в мессенджеры WhatsApp и Telegram, также можно позвонить по телефону в ходе эфира: 8 (928) 725-45-25.

Трансляцию смотрите на НТРК и ГТРК «Ингушетия, а также на сайте ingushetiya.tv (http://ingushetiya.tv/), на личной странице Главы Ингушетии и на аккаунте регионального ЦУР в «ВКонтакте».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии в ходе «Прямой линии» подвел итоги 2022 года
В Малгобекском районе Ингушетии проходят новогодние мероприятия для детей
Глава Ингушетии вручил худруку РДНТ почетный знак лауреата премии имени Луначарского
24 обращения от жителей обработали в Минприроды Ингушетии за три месяца
Старинные прялка и маслобойка станут экспонатами музея этнографии ДНТ Ингушетии
В МКЖР Ингушетии проходит выставка к 55-летию Героя России Абубакара Костоева
В Ингушетии прошло новогоднее мероприятие для детей участников СВО и переселенцев
Новогодние подарки получили дети из малообеспеченных семей Малгобекского района
Отделения Почты России 31 декабря по всей Ингушетии будут работать на час меньше
В Ингушетии впервые пройдет республиканский юниорский турнир по бадминтону
Ингушскому тренеру присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры»

Главное

Яндекс.Метрика

 